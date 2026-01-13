«Барса» вернула новость о трансфере Канселу. Ранее клуб удалил записи о переходе защитника на сайте и в соцсетях
«Барселона» вернула новость о трансфере Канселу.
«Барселона» вернула публикацию о переходе Жоау Канселу.
Сегодня каталонский клуб объявил, что взял защитника «Аль-Хилаля» в аренду до конца сезона, но позднее удалил все посты о переходе игрока сборной Португалии со своего сайта и из соцсетей.
Сообщалось, что на момент публикации клубу из Саудовской Аравии не был предоставлен один из требуемых документов.
Канселу уже выступал за «блауграну» в сезоне-2023/24. Со статистикой 31-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Барселоны»
