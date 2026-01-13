«Барса» вернула новость о трансфере Канселу. Ранее клуб удалил записи о переходе защитника на сайте и в соцсетях

«Барселона» вернула новость о трансфере Канселу.

«Барселона » вернула публикацию о переходе Жоау Канселу .

Сегодня каталонский клуб объявил , что взял защитника «Аль-Хилаля » в аренду до конца сезона, но позднее удалил все посты о переходе игрока сборной Португалии со своего сайта и из соцсетей.

Сообщалось, что на момент публикации клубу из Саудовской Аравии не был предоставлен один из требуемых документов.

Канселу уже выступал за «блауграну» в сезоне-2023/24. Со статистикой 31-летнего игрока можно ознакомиться здесь .

