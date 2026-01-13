Роман Зобнин: «Люблю «Спартак», болельщиков и ребят, с которыми работаю. Готов завершить карьеру в этом клубе»
Роман Зобнин: люблю «Спартак» и готов завершить карьеру в этом клубе.
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что готов завершить карьеру в составе красно-белых.
В конце декабря московский клуб сообщил о продлении контракта с 31-летним хавбеком до 2027 года.
«Я люблю этот клуб, люблю «Спартак», люблю болельщиков, люблю ребят, с которыми я работаю. Мне нравится здесь находиться.
Я готов завершить карьеру в «Спартаке» на данный момент», – сказал Зобнин.
Игрок выступает за красно-белых с 2016 года. В этом сезоне он провел 18 матчей в Мир РПЛ и Fonbet Кубке России, забив 1 гол.
