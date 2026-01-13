«Рубин» объявил об отставке Рахимова

Рашид Рахимов ушел из «Рубина».

«Рубин » объявил об уходе главного тренера Рашида Рахимова .

«Рашид Рахимов покидает пост главного тренера «Рубина». Руководство клуба приняло решение о расторжении контракта, который действовал до конца сезона-2025/26.

Под руководством Рашида Рахимова «Рубин» стал победителем Первой лиги в сезоне-2022/23, а в РПЛ занимал 8-е место в сезоне-2023/24, 7-е место в сезоне-2024/25 и после 18 туров сезона-2025/26 находится на 7-м месте в турнирной таблице.

Рашид Маматкулович, спасибо Вам за работу и удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении клуба.

Сообщалось, что Рахимов получит 36 млн рублей за увольнение из «Рубина».