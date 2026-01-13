Арбелоа о влиянии Моуринью: «Я потерпел бы сокрушительный провал, если бы попытался походить на него. Жозе повлиял на меня, но я буду как Арбелоа»

Арбелоа о влиянии Моуринью: я буду собой.

Новый главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа поделился мнением о влиянии Жозе Моуринью на свой тренерский стиль.

Португалец возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год. Арбелоа играл при нем на позиции защитника.

«Я с ним не разговаривал. Для меня было большой честью тренироваться под его руководством и огромным влиянием.

Если бы я попытался быть похожим на Жозе, то бы потерпел сокрушительный провал. Я буду как Арбелоа – я не боюсь неудач.

У меня было много тренеров, все они были важны в моей карьере, повлияли на меня. Ты развиваешь свой собственный стиль и берешь лучшее от каждого из них.

Многие из них – легенды; они выиграли все в футболе. Я надеюсь, что добьюсь хотя бы половины того же, что и они», – сказал Арбелоа.

