Арбелоа о влиянии Моуринью: «Я потерпел бы сокрушительный провал, если бы попытался походить на него. Жозе повлиял на меня, но я буду как Арбелоа»
Новый главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа поделился мнением о влиянии Жозе Моуринью на свой тренерский стиль.
Португалец возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год. Арбелоа играл при нем на позиции защитника.
«Я с ним не разговаривал. Для меня было большой честью тренироваться под его руководством и огромным влиянием.
Если бы я попытался быть похожим на Жозе, то бы потерпел сокрушительный провал. Я буду как Арбелоа – я не боюсь неудач.
У меня было много тренеров, все они были важны в моей карьере, повлияли на меня. Ты развиваешь свой собственный стиль и берешь лучшее от каждого из них.
Многие из них – легенды; они выиграли все в футболе. Я надеюсь, что добьюсь хотя бы половины того же, что и они», – сказал Арбелоа.
