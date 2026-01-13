Карседо побывал на стадионе «Спартака», клуб выложил фото: «Добро пожаловать, тренер!»
Карседо побывал на стадионе «Спартака», клуб выложил фото.
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо посетил арену московского клуба. Ранее сообщалось, что он прибыл в Москву.
«Новый главный тренер «Спартака» сегодня познакомился с домашним стадионом клуба. Добро пожаловать, тренер! 🤜🤛» – сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».
5 января красно-белые официально объявили о назначении 52-летнего испанского специалиста, ранее тренировавшего кипрский «Пафос».
Ранее он уже имел опыт работы в «Спартаке» – в 2012 году входил в тренерский штаб Унаи Эмери.
Фото: t.me/fcsmtg
