Карседо побывал на стадионе «Спартака», клуб выложил фото: «Добро пожаловать, тренер!»

Карседо побывал на стадионе «Спартака», клуб выложил фото.

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо посетил арену московского клуба. Ранее сообщалось , что он прибыл в Москву.

«Новый главный тренер «Спартака » сегодня познакомился с домашним стадионом клуба. Добро пожаловать, тренер! 🤜🤛» – сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».

5 января красно-белые официально объявили о назначении 52-летнего испанского специалиста, ранее тренировавшего кипрский «Пафос».

Ранее он уже имел опыт работы в «Спартаке» – в 2012 году входил в тренерский штаб Унаи Эмери.

Фото: t.me/fcsmtg

