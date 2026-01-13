Чалханоглу пропустит 20 дней из-за травмы камбаловидной мышцы. Хавбек «Интера» не сыграет с «Арсеналом» и «Боруссией» в ЛЧ

Хакан Чалханоглу пропустит около трех недель из-за травмы.

Полузащитник «Интера » Хакан Чалханоглу получил повреждение.

Миланский клуб сообщил, что обследования выявили у игрока растяжение камбаловидной мышцы левой ноги. По информации Sky Sport, Чалханоглу пропустит около 20 дней.

Таким образом, хавбек не сможет принять участие в последних матчах общего этапа Лиги чемпионов – против «Арсенала » и дортмундской «Боруссии ». Они состоятся 20 и 28 января соответственно.