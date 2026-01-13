«Баринов напоминает Трампа, который слово дает, а потом забирает. Хорошо, что он переходит не в Гренландию. За базаром надо следить». Валерий Овчинников о трансфере хавбека в ЦСКА

Валерий Овчинников: Баринов напоминает мне Трампа, за базаром надо следить.

Бывший тренер российских клубов Валерий Овчинников прокомментировал переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива » в ЦСКА .

«В таком возрасте Баринов должен уже за свои слова отвечать. Его фраза, что он не перейдет в другой российский клуб, спровоцировала болельщиков.

Ему хочется посоветовать: прежде, чем говорить, подумай хорошенько. Ничего страшного бы не было, если бы он просто перешел из одного клуба в другой после окончания контракта, был бы нормальный процесс, но за базаром надо следить. Потому что это уже не диалог, а базар! Вот здесь, мягко скажем, он неправ.

Он напоминает мне Дональда Трампа , который слово дает, а потом его забирает. Хорошо, что Баринов переходит не в Гренландию», – сказал Овчинников.