«Баринов напоминает Трампа, который слово дает, а потом забирает. Хорошо, что он переходит не в Гренландию. За базаром надо следить». Валерий Овчинников о трансфере хавбека в ЦСКА
Валерий Овчинников: Баринов напоминает мне Трампа, за базаром надо следить.
Бывший тренер российских клубов Валерий Овчинников прокомментировал переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.
«В таком возрасте Баринов должен уже за свои слова отвечать. Его фраза, что он не перейдет в другой российский клуб, спровоцировала болельщиков.
Ему хочется посоветовать: прежде, чем говорить, подумай хорошенько. Ничего страшного бы не было, если бы он просто перешел из одного клуба в другой после окончания контракта, был бы нормальный процесс, но за базаром надо следить. Потому что это уже не диалог, а базар! Вот здесь, мягко скажем, он неправ.
Он напоминает мне Дональда Трампа, который слово дает, а потом его забирает. Хорошо, что Баринов переходит не в Гренландию», – сказал Овчинников.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
