Альваро Арбелоа: «Мы хотим видеть Винисиуса, который получает удовольствие и танцует. Мне невероятно повезло, что у меня есть один из самых непредсказуемых игроков в мире»

Арбелоа: мы хотим видеть Винисиуса, который получает удовольствие и танцует.

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа поделился ожиданиями от работы с Винисиу сом Жуниором.

«Я не зацикливаюсь на сценариях, которые еще не произошли. Мне невероятно повезло, что у меня есть один из самых непредсказуемых игроков в мире.

Мы хотим видеть Вини, который получает удовольствие и танцует. Вот что я хочу видеть», – сказал Арбелоа.

Испанский специалист возглавил мадридскую команду в понедельник – после ухода Хаби Алонсо.