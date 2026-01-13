Альваро Арбелоа: «Мы хотим видеть Винисиуса, который получает удовольствие и танцует. Мне невероятно повезло, что у меня есть один из самых непредсказуемых игроков в мире»
Арбелоа: мы хотим видеть Винисиуса, который получает удовольствие и танцует.
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа поделился ожиданиями от работы с Винисиусом Жуниором.
«Я не зацикливаюсь на сценариях, которые еще не произошли. Мне невероятно повезло, что у меня есть один из самых непредсказуемых игроков в мире.
Мы хотим видеть Вини, который получает удовольствие и танцует. Вот что я хочу видеть», – сказал Арбелоа.
Испанский специалист возглавил мадридскую команду в понедельник – после ухода Хаби Алонсо.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
