Бентанкур пропустит 3 месяца из-за травмы задней поверхности бедра. Хавбек «Тоттенхэма» перенес операцию

Родриго Бентанкур пропустит три месяца.

Полузащитник «Тоттенхэма » Родриго Бентанкур получил травму во время матча с «Борнмутом» в АПЛ (2:3).

Лондонский клуб сообщил, что 28-летний уругваец перенес операцию на задней поверхности бедра.

По информации журналиста Бена Джейкобса, восстановление игрока займет около трех месяцев.

В текущем сезоне АПЛ Бентанкур провел 20 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь .