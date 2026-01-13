Бентанкур пропустит 3 месяца из-за травмы задней поверхности бедра. Хавбек «Тоттенхэма» перенес операцию
Родриго Бентанкур пропустит три месяца.
Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур получил травму во время матча с «Борнмутом» в АПЛ (2:3).
Лондонский клуб сообщил, что 28-летний уругваец перенес операцию на задней поверхности бедра.
По информации журналиста Бена Джейкобса, восстановление игрока займет около трех месяцев.
В текущем сезоне АПЛ Бентанкур провел 20 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Тоттенхэма»
