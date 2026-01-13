  • Спортс
  • «Динамо» предложило 6+1 млн евро за защитника «Ботафого» Давида Рикардо (Вене Казагранде)
«Динамо» предложило 6+1 млн евро за защитника «Ботафого» Давида Рикардо (Вене Казагранде)

«Динамо» интересуется бразильским защитником.

«Динамо» может подписать защитника «Ботафого» Давида Рикардо.

Как сообщает журналист Вене Казагранде, бело-голубые предложили бразильцам 6 миллионов евро и еще 1 млн евро в качестве бонусов за трансфер 23-летнего игрока. 

Отмечается, что «Торино» недавно сделал два предложения по Рикардо, но они оба были отклонены. Сначала итальянцы пытались взять футболиста в аренду с правом выкупа, а во втором случае были готовы сделать опцию выкупа обязательной. 

В сезоне-2025 Давид Рикардо провел 22 матча в чемпионате Бразилии, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Вене Казагранде
