«Динамо» предложило 6+1 млн евро за защитника «Ботафого» Давида Рикардо (Вене Казагранде)

«Динамо » может подписать защитника «Ботафого » Давида Рикардо.

Как сообщает журналист Вене Казагранде, бело-голубые предложили бразильцам 6 миллионов евро и еще 1 млн евро в качестве бонусов за трансфер 23-летнего игрока.

Отмечается, что «Торино » недавно сделал два предложения по Рикардо, но они оба были отклонены. Сначала итальянцы пытались взять футболиста в аренду с правом выкупа, а во втором случае были готовы сделать опцию выкупа обязательной.

В сезоне-2025 Давид Рикардо провел 22 матча в чемпионате Бразилии, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь .