Арбелоа об эго игроков «Реала»: «Это не сильно меня беспокоит. У нас отличные футболисты, очень хорошие парни. Никто так не заинтересован в завоевании титулов, как они»

Альваро Арбелоа: ситуация с эго игроков «Реала» меня не очень волнует.

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа ответил на вопрос об эго футболистов мадридского клуба.

«Это не то, что меня сильно беспокоит. У нас в команде отличные игроки, и все они очень хорошие парни. Никто так не заинтересован в завоевании титулов, как сами игроки.

Я сказал им, что лучшим временем в моей жизни была игра за «Реал», и они должны наслаждаться этим. Они требовательны к себе. Это было хорошее первое впечатление.

Мы все видели, как они старались в последних матчах, в игре за Суперкубок ... У нас отличный состав, ребята готовы. Давайте не будем забывать, что у нас есть игроки, завоевавшие шесть титулов Лиги чемпионов. Кажется, об этом быстро забывают. Именно это сделало «Реал» лучшим клубом в истории.

Впереди большая часть сезона, и мы в отличной форме на всех турнирах. Важно, чтобы игроки были счастливы и получали удовольствие от игры на поле. Носить эту эмблему – это лучшее, что может случиться в жизни. У нас есть амбиции бороться за все трофеи».

О том, что значит хорошо играть

«У «Мадрида» 120-летняя история, и добиться признания трудно. Некоторые из нас выиграли Лигу чемпионов три раза, и я знаю, где нахожусь. Я знаю, какие требования к нам предъявляются, и что значит играть хорошо, чего хотят видеть болельщики. Здесь главное – это победы.

О том, что он увидел

«Группу игроков с большим желанием работать. Несмотря на потраченные на прошлой неделе силы, они проявили готовность. Они, как и я, стремятся бороться за все трофеи и побеждать».

О том, что он будет строить отношения с игроками с чистого листа

«Все начинают с нуля, это новое начало. Все игроки полны энтузиазма, у меня сложилось такое впечатление», – сказал Арбелоа.