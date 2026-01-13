«Барселона» удалила новости о подписании Канселу с сайта и из соцсетей

«Барселона» удалила новости о подписании Канселу.

«Барселона » удалила публикации о переходе Жоау Канселу .

Сегодня каталонский клуб объявил , что взял защитника «Аль-Хилаля » в аренду до конца сезона.

Однако позднее «блауграна» удалила все посты о переходе игрока сборной Португалии со своего сайта и из соцсетей. Сейчас на сайте осталась только новость о том, что португалец прошел медосмотр.

Как сообщает каталонский журналист Альфредо Мартинес, вероятно, пока еще не был предоставлен документ, который требует «Аль-Хилаль» и который должен быть получен в ближайшее время. Но цифры и все остальное уже полностью согласовано. Трансфер не находится под угрозой срыва.