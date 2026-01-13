«Барселона» удалила новости о подписании Канселу с сайта и из соцсетей
«Барселона» удалила новости о подписании Канселу.
«Барселона» удалила публикации о переходе Жоау Канселу.
Сегодня каталонский клуб объявил, что взял защитника «Аль-Хилаля» в аренду до конца сезона.
Однако позднее «блауграна» удалила все посты о переходе игрока сборной Португалии со своего сайта и из соцсетей. Сейчас на сайте осталась только новость о том, что португалец прошел медосмотр.
Как сообщает каталонский журналист Альфредо Мартинес, вероятно, пока еще не был предоставлен документ, который требует «Аль-Хилаль» и который должен быть получен в ближайшее время. Но цифры и все остальное уже полностью согласовано. Трансфер не находится под угрозой срыва.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Барселоны»
