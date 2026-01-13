Клопп рассмотрит возможность возглавить «Реал», если клуб пригласит его летом. Этот вариант привлекает тренера (Флориан Плеттенберг)

Юрген Клопп может возглавить «Реал» летом.

Юрген Клопп может рассмотреть вариант с работой в «Реале».

Вчера мадридский клуб расторг контракт с главным тренером Хаби Алонсо и назначил Альваро Арбелоа.

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, Клопп будет одним из кандидатов на должность в «Реале», если клуб решит назначить нового главного тренера летом.

Возможность назначения в «Реал» считается привлекательной для Клоппа, несмотря на то, что немец привержен проекту Red Bull и имеет долгосрочный контракт. Если «сливочные» предпримут серьезную попытку пригласить Юргена, он всерьез рассмотрит этот вариант.

Клопп не планирует возвращаться к тренерству на фоне ухода Алонсо из «Реала»: «Не так уж плохо смотреть на потрясения на тренерском рынке со стороны»