Клопп рассмотрит возможность возглавить «Реал», если клуб пригласит его летом. Этот вариант привлекает тренера (Флориан Плеттенберг)
Юрген Клопп может возглавить «Реал» летом.
Юрген Клопп может рассмотреть вариант с работой в «Реале».
Вчера мадридский клуб расторг контракт с главным тренером Хаби Алонсо и назначил Альваро Арбелоа.
Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, Клопп будет одним из кандидатов на должность в «Реале», если клуб решит назначить нового главного тренера летом.
Возможность назначения в «Реал» считается привлекательной для Клоппа, несмотря на то, что немец привержен проекту Red Bull и имеет долгосрочный контракт. Если «сливочные» предпримут серьезную попытку пригласить Юргена, он всерьез рассмотрит этот вариант.
Клопп не планирует возвращаться к тренерству на фоне ухода Алонсо из «Реала»: «Не так уж плохо смотреть на потрясения на тренерском рынке со стороны»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
