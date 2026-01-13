«Надеюсь, ты сдохнешь, гребаный педик» и «покрась ногти» кричали фанаты «Севильи» Иглесиасу у стадиона. Форвард «Сельты» написал: «Как странно, в футболе такого никогда не случается»
Иглесиаса оскорбляли фанаты «Севильи».
Нападающий «Сельты» Борха Иглесиас подвергся оскорблениям от фанатов «Севильи» после игры.
Команда из Виго одержала победу со счетом 1:0 в выездном матче 19-го тура Ла Лиги. Когда форвард гостей выходил со стадиона «Рамон Санчес Писхуан», некоторые болельщики хозяев кричали ему «надеюсь, ты сдохнешь, гребаный педик» и «покрась ногти».
Сам Иглесиас с иронией прокомментировал ситуацию в соцсети: «Как странно, в футболе такого никогда не случается».
С 2019 по 2023 год Борха выступал за «Бетис», который является принципиальным соперником «Севильи». В 2020 году он покрасил ногти в черный цвет в знак протеста против расизма и гомофобии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
