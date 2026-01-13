Арбелоа о назначении тренером «Реала»: «Особенный день. Это лучший клуб в истории, мой дом. Я осознаю, какая ответственность лежит на мне, и очень рад»
Альваро Арбелоа высказался о назначении в «Реал».
Альваро Арбелоа прокомментировал назначение на пост главного тренера «Реала».
42-летний специалист возглавил мадридскую команду вчера – после ухода Хаби Алонсо.
«Это особенный день. Как и все дни, когда я был частью «Реала». Я здесь уже 20 лет. Это лучший клуб в истории. Я осознаю, какая ответственность лежит на мне, и очень рад.
Вчера днем мне сообщили, что Хаби и клуб достигли соглашения и что они хотят, чтобы я возглавил команду.
Конечно, я поговорил с Хаби; все здесь знают о нашей дружбе. Я очень ценю его и люблю, и я знаю, что это взаимно. И так будет и впредь».
О том, будет ли он временным тренером или постоянным
«Я здесь уже 20 лет и останусь столько, сколько захочет «Реал». Это мой дом, так я чувствую», – сказал Арбелоа.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
