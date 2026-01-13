В окружении Алонсо не исключают, что он возглавит новую команду в этом сезоне. Хаби ушел из «Реала» вчера

Хаби Алонсо может возглавить новую команду уже в этом сезоне.

Хаби Алонсо может вернуться к работе в этом сезоне.

Вчера 44-летний специалист покинул пост главного тренера «Реала». Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Как сообщает The Athletic, Алонсо пока что останется в Мадриде по семейным обстоятельствам. При этом источники, близкие к тренеру, не исключают, что он возглавит новую команду уже в этом сезоне. Они «сохраняют оптимизм» относительно вариантов продолжения карьеры, которые могут появиться у Хаби в будущем.

«Реал» в тупике – и даже не осознает этого. Колонка Лукомского

Тренер не должен быть расходным материалом