«Барселона» арендовала Канселу у «Аль-Хилаля» до конца сезона
Канселу перешел в «Барселону».
Жоау Канселу стал игроком «Барселоны».
Каталонский клуб объявил о подписании португальского защитника на правах аренды из «Аль-Хилаля» до конца сезона. Футболист будет играть под 2-м номером.
Ранее сообщалось, что «Барса» арендует Канселу за 4 млн евро, а игрок получит 5 млн до конца сезона.
Канселу уже выступал за «блауграну» в сезоне-2023/24. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Изображение: x.com/FCBarcelona
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Барселоны»
