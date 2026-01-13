«Барселона» арендовала Канселу у «Аль-Хилаля» до конца сезона

Канселу перешел в «Барселону».

Жоау Канселу стал игроком «Барселоны».

Каталонский клуб объявил о подписании португальского защитника на правах аренды из «Аль-Хилаля » до конца сезона. Футболист будет играть под 2-м номером.

Ранее сообщалось , что «Барса» арендует Канселу за 4 млн евро, а игрок получит 5 млн до конца сезона.

Канселу уже выступал за «блауграну» в сезоне-2023/24. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь .

Изображение: x.com/FCBarcelona