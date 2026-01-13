Дзюба про гол, который могут переписать на Кержакова: «Вообще без проблем, от меня это не зависит. Аршавин кричит, что это гол – мне кажется, действительно так»

Артем Дзюба высказался о ситуации с переписанным на Кержакова голом.

Нападающий «Акрона » Артем Дзюба оценил ситуацию с авторством гола в ворота сборной Германии.

Ранее ФИФА подтвердила, что Александр Кержаков , а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.

«Я к этому спокойно отношусь. Как мне объяснили, это должна сделать Федерация футбола Германии. Поэтому официально ничего не было.

Аршавин кричит, как я понял, что это его гол. Мне кажется, что это действительно его гол. Вопрос в другом. Засчитают – вообще без проблем. От меня это не зависит. Я свое дело сделал.

Быстров тоже забил (в матче против сборной Эстонии – Спортс’’), и так же непонятно [кто автор гола]. Запишут – значит, запишут», – сказал Дзюба.

