Арбелоа провел первую тренировку во главе «Реала»
Арбелоа провел первую тренировку в «Реале».
Альваро Арбелоа провел первую тренировку на посту главного тренера «Реала».
42-летний специалист возглавил мадридскую команду вчера – после ухода Хаби Алонсо с поста главного тренера.
Сегодня футболисты «сливочных» впервые тренировались под руководством нового тренера.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54270 голосов
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Реала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости