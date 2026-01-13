Владимир Пономарев: «Россия не уступает Римской империи по величию, даже выше. У них была конница, а у нас – «Орешник», гиперзвук. Нас все стараются унизить, на поводу у Запада идти нельзя»
Бывший защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев сравнил величие России и Римской империи.
«В свое время Римская империя была хороша. Но сейчас Россия не уступает по величию Римской империи, выше даже.
У нас сейчас такие возможности, огромные силища, вооружение. У Римской империи раньше конница была, а у нас сейчас «Орешник», гиперзвук. Надо все понимать и не приуменьшать наши возможности.
Надо давать отпор всем паразитам, кто хочет приуменьшить наше величие. Сейчас никто не сравнится по величию с нашей страной. У нас самая великая страна, мы должны об этом знать, гордиться этим.
Все пытаются заставить нас не поверить в наше величие, стараются унизить, пробуют нас на вкус и смотрят на нашу реакцию, но на поводу у Запада идти нельзя. У нас самая великая держава! Все», – сказал Пономарев.