Дзюба об уходе Баринова из «Локо»: «Вообще непонятно, что происходит в этом клубе. Я видел все изнутри и ничему не удивляюсь, в принципе»
Артем Дзюба: вообще непонятно, что происходит в «Локомотиве».
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.
– Удивляет, что у «Локомотива» уходит лидер?
– Не удивляет. Когда я увидел все изнутри, то в принципе ничему не удивляюсь. Мне кажется, что вообще непонятно, что происходит в этом клубе.
Не общался с Димой. Он взрослый парень, сам решает. С одной стороны, не удивила, а с другой – удивила ситуация с «Локомотивом». Удивило, что ЦСКА его так сильно захотел и все для этого сделал.
Будет интересно посмотреть на Диму в форме ЦСКА, потому что он всю жизнь ассоциировался с «Локомотивом», – сказал Дзюба.
