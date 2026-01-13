  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тебас о «Барсе», «Реале» и деле Негрейры: «Если жаловаться на судейство у кого и есть основания, то не у двух крупных клубов, а у остальных 18. Доказательств взяток судьям нет»
18

Тебас о «Барсе», «Реале» и деле Негрейры: «Если жаловаться на судейство у кого и есть основания, то не у двух крупных клубов, а у остальных 18. Доказательств взяток судьям нет»

Глава Ла Лиги: «Реал» применяет стратегию создания шума в деле Негрейры.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о расследовании дела Негрейры. 

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

«[Дело Негрейры] находится в суде не из-за «Реала», а из-за Ла Лиги и прокуратуры. Давайте не будем пережевывать это как жвачку и не будем распространять слухи, которые могут навредить Ла Лиге, RFEF и судьям. 

Неприемлемо, что нам приходится слышать на Генеральной ассамблее «Реала», что в их пользу не назначили пенальти в воскресенье из-за Негрейры. Это стратегия создания шума и причинения вреда, в ней нет смысла.

Доказательств взяток судьям найдено не было, но выплаты вице-президенту – это очень серьезная ситуация, и она должна рассматриваться в суде.

Мы не можем допустить искажения статистики. Если у кого и есть основания жаловаться на судейство, то не у двух крупных клубов, а у остальных 18. Конечно, есть пространство для совершенствования, но в настоящее время проводятся значительные реформы судейства. Мы на правильном пути; пусть медленно, но мы добиваемся прогресса», – сказал Тебас. 

Тебас о деле Негрейры: «Нападки «Реала» возобновились, когда «Барса» вышла из Суперлиги, вот так совпадение. Это называется «шантаж»: пока ты на моей стороне, я не раскрываю то, что знаю»

Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54268 голосов
Плохо для «Реала»Хаби Алонсо
Так будет лучшеВинисиус Жуниор
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Europa Press
logoХавьер Тебас
Хосе Мария Энрикес Негрейра
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoБарселона
logoсудьи
Федерация футбола Испании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
В сборной Франции готовятся к назначению Зидана после ЧМ. Обсуждается его тренерский штаб
21 минуту назад
Перес хочет, чтобы Винисиус остался в «Реале». Предложение по контракту в силе
47 минут назад
Заварзин о Гусеве, Жиркове и Шаронове: «Динамо» с таким тренерским штабом способно попасть в стыковые матчи и ниже. Один раз уже вылетали»
сегодня, 18:14
Лаутаро, Модрич, Йылдыз – кто забьет в новом туре Серии А? Соберите команду на эти выходные
сегодня, 18:06Тесты и игры
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Лилля», «Монако» Головина принимает «Лорьян»
сегодня, 18:00Live
Гехи переходит в «Сити» за 26+3 млн фунтов. Зарплата – 15,6 млн в год с учетом бонусов (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 17:58
18-летний Дро покинет «Барселону» зимой за 6 млн евро – клуб уведомлен. Хавбек получил предложения из Англии и Германии
сегодня, 17:48
Роналду с 260 млн долларов – 1-й по доходам среди спортсменов в 2025-м. Месси – 3-й, Леброн – 5-й, Бензема – 6-й, Хэмилтон – 11-й, Мбаппе – 12-й, Ферстаппен – 15-й, Махоумс – 17-й (Sportico)
сегодня, 17:40
Лусиано Гонду: «Уверен, что смогу выйти и забивать. Надеюсь, получится переломить серию неудач аргентинских игроков в ЦСКА»
сегодня, 17:18Видео
«Барселона» приобрела долю в стартапе Scircle, создающем парфюмерию с использованием ИИ. Клуб хочет «обогатить опыт фанатов через ощущения, связанные с эмоциями и памятью»
сегодня, 16:37
Ко всем новостям
Последние новости
Артета о трофеях в этом сезоне: «Стабильные выступления помогают верить, что «Арсенал» способен на это. Мы рады оставаться в 4 турнирах, но должны показывать это в каждой игре»
11 минут назад
Лепехин о воспитанниках «Зенита»: «Аршавина ввели искуственно, он не был сильнее Поповича. Сейчас выпускают на 2 минуты, и они пропадают. Пусть на скамейке сидят вместо 10 иностранцев»
29 минут назад
«Хетафе» арендовал форварда Сатриано у «Лиона» с правом выкупа
47 минут назадФото
Форвард «Факела» Уридия выкупил контракт брата Георгия у «Волги». Договор 24-летнего форварда действовал до лета 2027-го (Сергей Ильев)
сегодня, 18:18Видео
Гойкович о снегопадах: «Для России это нормально. На Балканах сейчас много снега, у нас в Сараево тоже валит. Тротуары вообще не чистят, гулять просто невозможно»
сегодня, 18:04
Игонин о «Зените»: «Лучше всех справляются с приобретением и продажей игроков. Хорошо работает финансовый менеджмент»
сегодня, 17:52
Майкл Кэррик: «МЮ» хочет быть на вершине таблицы АПЛ. Нужно делать шаги в этом направлении»
сегодня, 17:33
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Иттифака», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Шабабом» в субботу, «Аль-Хилаль» Малкома – с «Неомом» в воскресенье
сегодня, 17:31Live
Вячеслав Колосков: «Стадионы на ЧМ-2026 в США будут заполнены – там даже на тараканьи бега ходят. Ни один чемпионат мира не был провален по посещаемости»
сегодня, 16:58
Смородская о Венделе, не прилетевшем на сбор «Зенита»: «Дисциплина одна для всех, даже для Месси, а он все же не Лео. Такое поведение недопустимо»
сегодня, 16:53