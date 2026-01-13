Тебас о «Барсе», «Реале» и деле Негрейры: «Если жаловаться на судейство у кого и есть основания, то не у двух крупных клубов, а у остальных 18. Доказательств взяток судьям нет»

Глава Ла Лиги: «Реал» применяет стратегию создания шума в деле Негрейры.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о расследовании дела Негрейры.

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

«[Дело Негрейры] находится в суде не из-за «Реала», а из-за Ла Лиги и прокуратуры. Давайте не будем пережевывать это как жвачку и не будем распространять слухи, которые могут навредить Ла Лиге, RFEF и судьям.

Неприемлемо, что нам приходится слышать на Генеральной ассамблее «Реала», что в их пользу не назначили пенальти в воскресенье из-за Негрейры. Это стратегия создания шума и причинения вреда, в ней нет смысла.

Доказательств взяток судьям найдено не было, но выплаты вице-президенту – это очень серьезная ситуация, и она должна рассматриваться в суде.

Мы не можем допустить искажения статистики. Если у кого и есть основания жаловаться на судейство, то не у двух крупных клубов, а у остальных 18. Конечно, есть пространство для совершенствования, но в настоящее время проводятся значительные реформы судейства. Мы на правильном пути; пусть медленно, но мы добиваемся прогресса», – сказал Тебас.

