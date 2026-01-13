Алонсо перед увольнением сказал боссам «Реала», что нельзя давать игрокам столько власти. Хаби был удивлен, что клуб всегда занимает сторону футболистов, а не тренера (Антон Меана)
Хаби Алонсо считал, что у игроков «Реала» слишком много власти.
Стало известно, о чем Хаби Алонсо говорил с руководством перед уходом из «Реала».
Контракт главного тренера мадридской команды был расторгнут по соглашению сторон в понедельник.
Как рассказал журналист Антон Меана, на последнем собрании с членами руководства клуба Алонсо выразил мнение, что нельзя давать игрокам столько власти – это он считал главной проблемой.
Утверждается, что испанский специалист чувствовал себя «незащищенным» и был удивлен тем, что клуб всегда занимает сторону футболистов, а не тренера. По мнению Хаби, это подорвало его авторитет. Тренер считал, что управлять раздевалкой в таких условиях невозможно.
«Реал» в тупике – и даже не осознает этого. Колонка Лукомского
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54268 голосов
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
