Алонсо перед увольнением сказал боссам «Реала», что нельзя давать игрокам столько власти. Хаби был удивлен, что клуб всегда занимает сторону футболистов, а не тренера (Антон Меана)

Стало известно, о чем Хаби Алонсо говорил с руководством перед уходом из «Реала ».

Контракт главного тренера мадридской команды был расторгнут по соглашению сторон в понедельник.

Как рассказал журналист Антон Меана, на последнем собрании с членами руководства клуба Алонсо выразил мнение, что нельзя давать игрокам столько власти – это он считал главной проблемой.

Утверждается, что испанский специалист чувствовал себя «незащищенным» и был удивлен тем, что клуб всегда занимает сторону футболистов, а не тренера. По мнению Хаби, это подорвало его авторитет. Тренер считал, что управлять раздевалкой в таких условиях невозможно.

