Дзюба про Карседо в «Спартаке»: «Странно и удивительно. «Пафос», Кипр – я не думаю, что это прямо показатель. Клуб любит принимать неоднозначные решения»

Артем Дзюба: удивился, что «Спартак» позвал Карседо.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал назначение Хуана Карлоса Карседо главным тренером «Спартака». 

– Хотел спросить, помнишь ли ты его в «Спартаке»?

– Конечно помню. Он был помощником Унаи Эмери.

– Как он тебе в принципе сейчас, вот в «Пафосе» был.

– Удивительно, «Пафос». Я не думаю, что это прямо показатель, если честно. Мы много видели игроков или кто-то приезжает с Кипра – не думаю, что это прямо показатель.

Но удивительно, я знал, что он начал свою карьеру, видел его и удивился, что его «Спартак» позвал. Но «Спартак» любит какие-то решения такие неоднозначные, но время покажет.

– Удивился, потому что он без каких-то громких достижений пришел в «Спартак»?

– Я вообще не до конца понимаю, кто вообще в «Спартаке» принимает какие-то решения. Станковича взяли из-за имени, хотя понятно, что не было опыта.

У Карседо нет имени, ничего, но вроде бы есть какая-то тренерская база, он работал с тем же Эмери с большими футболистами в больших клубах – наверное, на этом основывались. Но я не знаю, кто принимает решение, кого берут, что и чего. Поэтому странно все.

– Какие у тебя были взаимоотношения с Карседо в «Спартаке»?

– Никаких. Он был помощником, поэтому особо никак не взаимодействовали, – сказал Дзюба. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
