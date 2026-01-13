Гути: «Мбаппе – лучший игрок мира. Он на одном уровне с Винисиусом, Ямалем, Холандом»

Гути: Килиан Мбаппе – лучший игрок мира.

Бывший полузащитник «Реала » Гути высоко оценил уровень нападающего мадридского клуба Килиана Мбаппе .

«Я думаю, что Мбаппе – лучший игрок мира. Я думаю, что он на одном уровне не только с Винисиусом , но и с Ламином Ямалем , с Холандом ...

Они все на одном уровне, Мбаппе – лучший игрок мира», – сказал Гути.