Тебас о деле Негрейры: «Нападки «Реала» возобновились, когда «Барса» вышла из Суперлиги, вот так совпадение. Это называется «шантаж»: пока ты на моей стороне, я не раскрываю то, что знаю»

Тебас о деле Негрейры: «Реал» возобновил нападки с выходом «Барсы» из Суперлиги.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал позицию «Реала» относительно дела Негрейры.

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

«Вот так совпадение: когда «Барселона » вышла из Суперлиги , яростные юридические нападки «Реала » возобновились.

Флорентино Перес был членом правления RFEF во времена дела Негрейры, но не возмущался. Это называется «шантаж»: пока ты на моей стороне, я не раскрываю то, что знаю о тебе, но могу рассказать это позже», – сказал Тебас.