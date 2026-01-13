«Аталанта» покупает Распадори у «Атлетико» за 25 млн евро. Форварда перехватили у «Ромы»

Джакомо Распадори перейдет в «Аталанту».

«Аталанта » подпишет нападающего «Атлетико» Джакомо Распадори .

Клубы достигли договоренности о трансфере 25-летнего футболиста, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Сумма сделки составит 25 млн евро.

Бергамаски перехватили игрока у «Ромы», которая была близка к тому, чтобы взять Распадори в аренду с правом выкупа.

Джакомо перешел в «Атлетико » из «Наполи» в августе за 22+4 млн евро, подписав 5-летний контракт.

Он отдал 1 голевой пас в 12 матчах Ла Лиги. Подробную статистику футболиста можно найти здесь .