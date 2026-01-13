Дмитриев о том, хотел бы он видеть Алонсо в «Спартаке»: «Да он «Барсу» не может обыграть, ха-ха»
Игорь Дмитриев: Алонсо в «Спартаке»? Да он «Барсу» не может обыграть.
Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал, как провел зимний отпуск.
«Был в отпуске на Мальдивах. Отдыхал после тяжелого сезона. Бокальчик шампанского был, признаюсь.
Больше всего за праздники удивило увольнение Хаби Алонсо. Хотел ли бы увидеть его в «Спартаке»? Да он «Барсу» не может обыграть, ха-ха», – сказал Дмитриев.
«Реал» расторг контракт с главным тренером Хаби Алонсо в понедельник. В воскресенье мадридская команда уступила «Барселоне» со счетом 2:3 в финале Суперкубка Испании.
