Дмитриев о том, хотел бы он видеть Алонсо в «Спартаке»: «Да он «Барсу» не может обыграть, ха-ха»

Игорь Дмитриев: Алонсо в «Спартаке»? Да он «Барсу» не может обыграть.

Полузащитник «Спартака » Игорь Дмитриев рассказал, как провел зимний отпуск.

«Был в отпуске на Мальдивах. Отдыхал после тяжелого сезона. Бокальчик шампанского был, признаюсь.

Больше всего за праздники удивило увольнение Хаби Алонсо . Хотел ли бы увидеть его в «Спартаке»? Да он «Барсу» не может обыграть, ха-ха», – сказал Дмитриев.

«Реал» расторг контракт с главным тренером Хаби Алонсо в понедельник. В воскресенье мадридская команда уступила «Барселоне» со счетом 2:3 в финале Суперкубка Испании.