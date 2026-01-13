Юрий Белоус: «США не отстранят, даже если они возьмут Гренландию. Это самая могущественная страна мира. Всегда была, есть и будет двойная мораль и стандарты»

Юрий Белоус: США не отстранят, даже если они возьмут Гренландию.

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус считает, что команды из США ни при каких обстоятельствах не отстранят от международных турниров.

«США не отстранят от международных соревнований, даже если они возьмут Гренландию. Как волк нападает на барашка, так и США с Гренландией, но под каким соусом только это подадут.

Президент США [Дональд Трамп ] вошел в раж после своей блистательной операции в Венесуэле. Думаю, на очереди Гренландия и ряд других, которые находятся в зоне интересов США.

Давайте будем реалистами, США – самая могущественная страна мира. Несмотря на их церберскую политику, их не отстранят от международных соревнований. Если президент ФИФА Инфантино вручает Трампу какой-то придуманный приз на жеребьевке чемпионата мира. Всегда была, есть и будет двойная мораль и стандарты», – сказал Белоус.