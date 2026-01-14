  • Спортс
Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Депортиво» в 1/8 финала Кубка Испании – 1:0

«Атлетико» выбил «Депортиво» из Кубка Испании.

«Депортиво» проиграл «Атлетико» (0:1) в 1/8 финала Кубка Испании.

Встреча проходил на стадионе «Риасор» в Ла-Корунье.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Антуан Гризманн открыл счет на 61-й минуте, его гол стал победным.

Кубок Испании. 1/8 финала
13 января 20:00, Риасор
Логотип домашней команды
Депортиво
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Атлетико
Матч окончен
Патино   Bil Dornol Nsongo Tonfack
84’
84’
Симеоне   Хименес
Эддахаури   Noé Carrillo Collazo
66’
Сориано   Еремай
66’
61’
  Гризманн
58’
Альварес   Серлот
58’
Молина   Альмада
58’
Алекс Баэна   Барриос
Мелья   Крус
57’
Эррера   Мулаттьери
57’
2тайм
Перерыв
Депортиво
Парреньо, Куальята, Барсия, Lucas Dominique Noubi Ngnokam, Альтимира, Хурадо, Сориано, Патино, Эррера, Мелья, Эддахаури
Запасные: Крус, Грагера, Мулаттьери, Комас, Рубен, Bil Dornol Nsongo Tonfack, Puerto Huerta, Лоурейро, Эскудеро, Noé Carrillo Collazo, Еремай
1тайм
Атлетико:
Муссо, Руджери, Ганцко, Пубиль, Молина, Алекс Баэна, Кардозо, Льоренте, Симеоне, Альварес, Гризманн
Запасные: Альмада, Эскивель, Ле Норман, Облак, Серлот, Хименес, Серрано, Белаид, Мартинес, Барриос
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoКубок Испании
logoАтлетико
logoДепортиво
онлайны
logoАнтуан Гризманн
