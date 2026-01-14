Матч окончен
Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Депортиво» в 1/8 финала Кубка Испании – 1:0
«Атлетико» выбил «Депортиво» из Кубка Испании.
«Депортиво» проиграл «Атлетико» (0:1) в 1/8 финала Кубка Испании.
Встреча проходил на стадионе «Риасор» в Ла-Корунье.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Антуан Гризманн открыл счет на 61-й минуте, его гол стал победным.
