Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Депортиво» в 1/8 финала Кубка Испании – 1:0

«Атлетико» выбил «Депортиво» из Кубка Испании.

«Депортиво » проиграл «Атлетико » (0:1) в 1/8 финала Кубка Испании.

Встреча проходил на стадионе «Риасор» в Ла-Корунье.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Антуан Гризманн открыл счет на 61-й минуте, его гол стал победным.

Кубок Испании. 1/8 финала 13 января 20:00, Риасор Депортиво Завершен 0 - 1 Атлетико Матч окончен Патино Bil Dornol Nsongo Tonfack 84’ 84’ Симеоне Хименес Эддахаури Noé Carrillo Collazo 66’ Сориано Еремай 66’ 61’ Гризманн

58’ Альварес Серлот 58’ Молина Альмада 58’ Алекс Баэна Барриос Мелья Крус 57’ Эррера Мулаттьери 57’ 2 тайм Перерыв Депортиво Парреньо, Куальята, Барсия, Lucas Dominique Noubi Ngnokam, Альтимира, Хурадо, Сориано, Патино, Эррера, Мелья, Эддахаури Запасные: Крус, Грагера, Мулаттьери, Комас, Рубен, Bil Dornol Nsongo Tonfack, Puerto Huerta, Лоурейро, Эскудеро, Noé Carrillo Collazo, Еремай 1 тайм Атлетико: Муссо, Руджери, Ганцко, Пубиль, Молина, Алекс Баэна, Кардозо, Льоренте, Симеоне, Альварес, Гризманн Запасные: Альмада, Эскивель, Ле Норман, Облак, Серлот, Хименес, Серрано, Белаид, Мартинес, Барриос

