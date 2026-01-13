  • Спортс
  Деку об отставке Алонсо: «Это немного удивительно – он работал не так уж долго. В «Барсе» и «Реале» всегда тяжело из-за давления, и когда результатов нет, первыми страдают тренеры»
Деку об отставке Алонсо: «Это немного удивительно – он работал не так уж долго. В «Барсе» и «Реале» всегда тяжело из-за давления, и когда результатов нет, первыми страдают тренеры»

Деку высказался об увольнении Алонсо из «Реала».

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал уход Хаби Алонсо из «Реала». 

Контракт главного тренера мадридской команды был расторгнут по соглашению сторон. 

«Мы сосредоточены на наших делах. Мы не задумываемся о том, что происходит в других клубах, но в «Барселоне» и «Реале» всегда тяжело из-за давления, и когда результатов нет, первыми страдают тренеры. Это немного удивительно, потому что он работал не так уж много времени.

Они проиграли Суперкубок, отстают на четыре очка в Ла Лиге и хорошо выступают в Лиге чемпионов. Но я предпочитаю не комментировать происходящее со стороны, и мне это не нравится, потому что я не знаю, что там происходит на ежедневной основе. Это не наши дела. Если спросите о Ханси Флике, то мои чувства говорят больше, чем цифры. Назначая Ханси, мы знали, что хорошие времена вернутся».

О назначении Арбелоа

«Я понимаю, что «Реал» очень важен, но мы сосредоточены на своем деле. Я не знаю, хороший ли Арбелоа тренер. Я его не знаю. Я не знаю, надолго [его назначили] или нет, и я не хочу слишком долго зацикливаться на «Мадриде», – сказал Деку в интервью RAC1.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
