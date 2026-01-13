Гурцкая: «Зенит» пускает пыль в глаза, говоря о продаже Жерсона за 27 млн евро.

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о переходе Жерсона из «Зенита » в «Крузейро ».

Сообщалось, что сумма сделки составила 27 миллионов евро. Еще 3 млн евро петербуржцы могут получить в качестве бонусов.

– Реальные деньги – 10 миллионов. Все остальное – активы-футболисты и бонусы, которые практически невозможно достать. Но на бумаге – если мы полетим на Марс, «Крузейро» станет трехкратным чемпионом, а молодежь выстрелит, будет кэшбек, как называет эту сделку Саша Дорский. Сейчас это просто провал.

«Зенит» пошел по своему пути: по бумаге всем пустить пыль в глаза, что продали Жерсона за 27 млн. У «Крузейро» таких денег нет.

– Допустим, вы правы. Что плохого в том, что «Зенит» пускает пыль в глаза? Как они должны себя вести, если вы правы в суммах?

– ####### (прекрасно – Спортс’’) себя ведет «Зенит». Я бы вел себя так же. Главное – преподнести, что мы не попали на этом трансфере.

С Юри Алберто «Зенит» сработал хорошо, привезя Педро и Мантуана . Сейчас может произойти то же самое. В связке с Жерсоном могут пойти три-четыре человека, если один выстрелит, уже будет хорошо. А вероятность этого очень велика.

Был бы полный провал, если бы «Зенит» отпустил Жерсона бесплатно. Избавиться от Жерсона сейчас – хорошая идея, – сказал в шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.