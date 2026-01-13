Араухо о психологических проблемах: «Заботиться о своем разуме и сердце – это не значит сдаваться; это значит верить в то, что Бог действует даже в тишине. Пауза позволила мне вернуться сильнее»
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о возвращении на поле после психологических проблем.
Уругвайский футболист вышел на замену на 93-й минуте матча с «Реалом» в финале Суперкубка Испании (3:2). Он делал паузу и не играл больше месяца из-за психологических проблем.
«Я понял, что умение вовремя сделать паузу – это любовь к себе. Заботиться о своем разуме и сердце – это не значит сдаваться; это значит верить в то, что Бог действует даже в тишине.
Пауза освежила меня и позволила вернуться сильнее 🙏💪🏽. Процесс был непростым, но вернуться вот так – это большая честь.
Спасибо клубу, моим партнерам по команде и болельщикам за отношение, любовь и уважение. Вчера я вернулся, подняв этот трофей, и это было замечательно. Мы все еще вместе.
«Придите ко Мне все вы, усталые и обремененные, и Я дам вам отдых». Евангелие от Матфея 11:28.
«Барса», сегодня и всегда 💙❤️!» – написал Араухо.
