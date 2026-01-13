  • Спортс
Батраков – лучший игрок 2025 года по версии журнала «Футбол» и «Советского спорта». Хавбек «Локо» опередил Кисляка, Агкацева, Глушенкова и Сафонова

Батраков – лучший игрок 2025 года по версии журнала «Футбол» и «Советского спорта».

Алексей Батраков признан лучшим футболистом 2025 года по версии журнала «Футбол» и «Советского спорта».

20-летний полузащитник «Локомотива» набрал 407 баллов в голосовании, став самым молодым обладателем награды в ее истории. 111 из 165 респондентов поставили его на 1-е место. 

Второе место в опросе занял полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк (208 баллов), третье – вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев (75). 

Также в топ-10 вошли Максим ГлушенковЗенит», 67 баллов), Матвей СафоновПСЖ», 42), Александр ГоловинМонако», 31), Наиль Умяров («Спартак», 21), Игорь Акинфеев (ЦСКА, 17), Данил Круговой (ЦСКА, 9) и Иван Обляков (ЦСКА, 8). 

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба набрал 7 баллов и занял 12-е место. 

