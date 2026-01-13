«Рубин» расторг контракт с Рахимовым и объявит о назначении Артиги завтра («Бизнес Online»)
Рахимов покидает «Рубин».
Рашид Рахимов покидает пост главного тренера «Рубина».
Казанский клуб расторг контракт с 60-летним специалистом, сообщает «Бизнес Online».
Команду возглавит Франк Артига. Испанский тренер согласовал с «Рубином» контракт на полтора года с опцией продления еще на один сезон. Официально о его назначении объявят завтра.
«Рубин» после 18 туров Мир РПЛ занимает 7-е место в таблице с 23 очками.
