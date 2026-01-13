«Рубин» расторг контракт с Рахимовым и объявит о назначении Артиги завтра («Бизнес Online»)

Рахимов покидает «Рубин».

Рашид Рахимов покидает пост главного тренера «Рубина ».

Казанский клуб расторг контракт с 60-летним специалистом, сообщает «Бизнес Online».

Команду возглавит Франк Артига . Испанский тренер согласовал с «Рубином» контракт на полтора года с опцией продления еще на один сезон. Официально о его назначении объявят завтра.

«Рубин» после 18 туров Мир РПЛ занимает 7-е место в таблице с 23 очками.

Рахимов получит 36 млн рублей за увольнение из «Рубина» (Иван Карпов)