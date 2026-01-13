Семин о Баринове в ЦСКА: «Решение не только его, но и двух клубов. Армейцы проявили больше желания, а «Локомотив» не видел Дмитрия чересчур важным игроком»

Юрий Семин о Баринове в ЦСКА: армейцы проявили больше желания, чем «Локомотив».

Бывший тренер «Локомотива » Юрий Семин высказался об уходе из команды полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Сегодня клубы официально объявили о трансфере. Соглашение 29-летнего игрока с армейцами подписано до конца сезона-2028/29.

«Это решение не только игрока, но и двух клубов. Одни не стали задерживать Баринова, другие очень хотели его видеть у себя в команде. А результат, кто оказался прав, будет в турнирной таблице в конце сезона. Правильно это неправильно - никто не скажет.

ЦСКА проявил больше желания, видел Баринова в определенной роли. А «Локомотив», видимо, нет. Они не видели Дмитрия чересчур важным игроком. И важно решение самого игрока, в каком клубе он хочет выступать», – сказал Семин.

Капитан «Локо» перешел в ЦСКА. Хотя еще вчера Баринов опровергал