  • «Боруссия» Дортмунд разгромила «Вердер» – 3:0. Гирасси, Забитцер и Шлоттербек забили
«Боруссия» Дортмунд забила 3 гола «Вердеру».

«Боруссия» Дортмунд обыграла «Вердер» (3:0) в рамках 17-го тура Бундеслиги. 

Игра проходил на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нико Шлоттербек открыл счет на 11-й минуте. Марсель Забитцер на 76-й увеличил преимущество дортмундцев. Серу Гирасси отличился на 83-й.

Бундеслига Германия. 17 тур
13 января 19:30, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д
Завершен
3 - 0
Вердер
Матч окончен
Фабиу Силва   Адейеми
84’
  Гирасси
83’
81’
Шмидт   Деман
81’
Шмид   Пуэртас
81’
Нджинма   Мбангула
  Забитцер
75’
69’
Грюлль   Милошевич
Чуквуэмека   Беллингем
67’
Рюэрсон   Свенссон
67’
Байер   Гирасси
67’
Забитцер
54’
Зюле   Джан
46’
2тайм
Перерыв
Зюле
22’
  Н. Шлоттербек
11’
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Зюле, Чуквуэмека, Байер, Рюэрсон, Нмеча, Забитцер, Ян Коуто, Фабиу Силва
Запасные: Джан, Беллингем, Мане, Гирасси, Брандт, Майер, Свенссон, Озджан, Адейеми
1тайм
Вердер:
Бакхаус, Кулибали, Фридль, Пипер, Шмид, Грюлль, Шмидт, Стаге, Линен, Сугавара, Нджинма
Запасные: Топп, Чович, Альверо, Деман, Милошевич, Малатини, Хейн, Пуэртас, Мбангула
