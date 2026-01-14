Матч окончен
«Боруссия» Дортмунд разгромила «Вердер» – 3:0. Гирасси, Забитцер и Шлоттербек забили
«Боруссия» Дортмунд забила 3 гола «Вердеру».
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Вердер» (3:0) в рамках 17-го тура Бундеслиги.
Игра проходил на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нико Шлоттербек открыл счет на 11-й минуте. Марсель Забитцер на 76-й увеличил преимущество дортмундцев. Серу Гирасси отличился на 83-й.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
