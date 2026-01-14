«Боруссия» Дортмунд разгромила «Вердер» – 3:0. Гирасси, Забитцер и Шлоттербек забили

«Боруссия» Дортмунд забила 3 гола «Вердеру».

«Боруссия » Дортмунд обыграла «Вердер» (3:0) в рамках 17-го тура Бундеслиги.

Игра проходил на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нико Шлоттербек открыл счет на 11-й минуте. Марсель Забитцер на 76-й увеличил преимущество дортмундцев. Серу Гирасси отличился на 83-й.

