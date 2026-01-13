«Локомотив» об уходе Баринова в ЦСКА: «Благодарим Диму за долгие годы в клубе. Это была славная история 🙌»

«Локомотив» эмоционально проводил Баринова в ЦСКА.

«Локомотив» опубликовал заявление в связи с переходом полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Сегодня клубы официально объявили о трансфере. Соглашение 29-летнего игрока с армейцами подписано до конца сезона-2028/29.

«Баринов – воспитанник Академии «Локомотива ». Футболист дебютировал за основную команду в 2015 году и с тех пор провел за «Локо» 274 матча, забил 13 голов, стал чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка, а последние сезоны был капитаном.

Благодарим Диму за долгие годы в клубе, уверенную игру, самоотдачу, неравнодушие и вклад в наши победы и достижения 🤝», – говорится в заявлении.

Также клуб выложил серию фото Баринова в форме команды и видеоролик, подписав их так: «Это была славная история 🙌 Спасибо за все, Бара ❤️💚».

Капитан «Локо» перешел в ЦСКА. Хотя еще вчера Баринов опровергал