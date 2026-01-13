  • Спортс
Бабаев о Баринове в ЦСКА: «Мы очень рады, что Дмитрий с нами. Он символ самоотверженности, борьбы, характера. Благодарим высшее руководство «Локомотива» за конструктивную позицию»

Роман Бабаев о Баринове в ЦСКА: это символ характера, борьбы, самоотверженности.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о переходе в команду полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива». 

Сегодня клубы официально объявили о трансфере. Соглашение 29-летнего игрока с армейцами подписано до конца сезона-2028/29. 

«Мы очень рады, что Дмитрий Баринов с нами. Это игрок, который не нуждается в представлении. На мой взгляд, он является символом характера, борьбы, самоотверженности – это ключевые качества, которые, возможно, среди других футбольных достоинств отходят на второй план, но они абсолютно незаменимы для любой команды. Футбольные же качества Дмитрия также наглядны уже много лет.

Отдельно хотелось бы поблагодарить высшее руководство ФК «Локомотив» за конструктивную позицию по отношению к Дмитрию, являющемуся безусловно одним из важнейших российских футболистов и лидером сборной страны.

Мы уверены, что вместе мы сможем решить самые большие задачи!» – сказал Бабаев. 

Капитан «Локо» перешел в ЦСКА. Хотя еще вчера Баринов опровергал

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал ЦСКА
