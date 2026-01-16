Чемпионат Германии. «Аугсбург» сыграл вничью с «Унионом»

В Бундеслиге прошли матчи 17-го тура.
В рамках 17-го тура Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд разгромила «Вердер» (3:0).
В среду «Бавария» в гостях разобралась с «Кельном» (3:1), «Лейпциг» дома был сильнее «Фрайбурга» (2:0).
Завершился тур в четверг матчем «Аугсбург» – «Унион» (1:1).
Матч «Байера» с «Гамбургом», который должен был состояться во вторник, перенесли из-за погодных условий.
Чемпионат Германии
17-й тур
Вольфсбург
Грабара, Центер, Кульеракис, Йенц, Кумбеди, Арнольд, Герхардт, Виммер, Маер, Эриксен, Пейчинович
Запасные: Вавро, Хенсель, Перван, Фишер, Винисиус, Паредес, Амура, Сванберг, Дагим
Санкт-Паули:
Василь, Метс, Валь, Дзвигала, Фудзита, Ритцка, Смит, Сэндс, Пырка, Перейра Лаже, Джонс
Запасные: Салиакас, Стивенс, Андо, Робатш, Оппи, Сисей, Афолайян, Карс, Фолль
Хоффенхайм
Бауманн, Бернардо, Кабак, Гранач, Цоуфал, Авдуллаху, Крамарич, Прасс, Бургер, Аслани, Лемперле
Запасные: Чавес, Акпогума, Бебу, Морстедт, Туре, Жандре, Премель, Филипп, Дамар
Боруссия М:
Николас, Ульрих, Скалли, Дикс, Эльведи, Зандер, Кастроп, Энгельхардт, Райтц, Онора, Табакович
Запасные: Перейра Кардозу, Нетц, Нойхаус, Матино, Ранос, Такаи, Рейна, Штегер, Мохья
Кельн
Швэбе, Озкаджар, Симпсон-Пьюзи, Себулонсен, Лунн Хансен, Каминьски, Краус, Тильманн, Эль Мала, Майна, Ахе
Запасные: Кастро-Монтес, Шентен, Ньянг, Кайнц, Бюльтер, Цилер, Хусейнбашич, Вальдшмидт, Йоуханнессон
Бавария:
Нойер, Ито, Та, Ким Мин Чжэ, Лаймер, Горетцка, Павлович, Диас, Гнабри, Олисе, Кейн
Запасные: Геррейру, Дайбер, Киала, Бишоф, Урбиг, Майк, Упамекано, Чавес, Карл
РБ Лейпциг
Гулачи, Раум, Лукеба, Орбан, Баку, Баумгартнер, Зайвальд, Шлагер, Уэдраого, Ромуло, Гомис
Запасные: Хардер, Финкгрефе, Бандзузи, Максимович, Нуса, Диоманде, Вандевордт, Неделькович, Битшиабу
Фрайбург:
Атуболу, Гюнтер, Юнг, Огбус, Кюблер, Остерхаге, М. Эггештайн, Манзамби, Судзуки, Треу, Хелер
Запасные: Шерхант, Матанович, Ф. Мюллер, Бесте, Адаму, Макенго, Грифо, Хефлер
Аугсбург
Дамен, Цезигер, К. Шлоттербек, Бэнкс, Клод-Морис, Каде, Яннулис, Реджбечай, Якич, Фелльхауэр, Грегорич
Запасные: Педерсен, Вольф, Эссенде, Кайтель, Гарби, Кемюр, Массенго, Лабрович, Ридер
Унион Берлин:
Реннов, Диогу Лейте, Кверфельд, Дуки, Чжон Ву Ен, Ансах, Кен, Шефер, Хедира, Триммель, Берк
Запасные: Нсоки, Кемляйн, Рааб, Илич, Крал, Бурджу, Любичич, Юранович, Хаберер
Штутгарт
Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Хендрикс, Вагноман, Штиллер, Каразор, Фюрих, Левелинг, Демирович, Ундав
Запасные: Ельч, Ассиньон, Буанани, Бредлов, Штенцель, Андрес, Стергиу, Нарти, Аревало
Айнтрахт Ф:
Сантос, Теате, Аменда, Кох, Кристенсен, Кнауфф, Хейлунд, Схири, Доан, Эбнуталиб, Калимуэндо
Запасные: Цеттерер, Бута, Амаимуни-Эшгуяб, Косуги, Думбия, Дауд, Гетце, Коллинз, Баойя
Майнц
Бац, Кор, Белль, да Кошта, Ферачниг, Ли Чжэ Сон, Сано, Амири, Видмер, Титц, Зиб
Запасные: Бевинг, Потульски, Кавасаки, Мэлоуни, Морено Фель, Небель, Норден, Бобциен, Рисс
Хайденхайм:
Рамай, Ференбах, Гимбер, Майнка, Траоре, Дорш, Нихьюс, Шеппнер, Ибрагимович, Пирингер, Кауфманн
Запасные: Зирслебен, Шиммер, Феллер, Хонзак, Буш, Бек, Конте, Вагнер, Кербер
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Зюле, Чуквуэмека, Байер, Рюэрсон, Нмеча, Забитцер, Ян Коуто, Фабиу Силва
Запасные: Брандт, Беллингем, Адейеми, Свенссон, Озджан, Майер, Джан, Гирасси, Мане
Вердер:
Бакхаус, Кулибали, Фридль, Пипер, Шмид, Грюлль, Шмидт, Стаге, Линен, Сугавара, Нджинма
Запасные: Хейн, Топп, Милошевич, Деман, Чович, Мбангула, Малатини, Альверо, Пуэртас
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
