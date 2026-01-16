8

Чемпионат Германии. «Аугсбург» сыграл вничью с «Унионом»

В Бундеслиге прошли матчи 17-го тура.

В рамках 17-го тура Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд разгромила «Вердер» (3:0).

В среду «Бавария» в гостях разобралась с «Кельном» (3:1), «Лейпциг» дома был сильнее «Фрайбурга» (2:0).

Завершился тур в четверг матчем «Аугсбург» – «Унион» (1:1).

Матч «Байера» с «Гамбургом», который должен был состояться во вторник, перенесли из-за погодных условий. 

Чемпионат Германии

17-й тур

Бундеслига Германия. 17 тур
14 января 17:30, Фольксваген-Арена
Логотип домашней команды
Вольфсбург
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Санкт-Паули
Матч окончен
90’
Перейра Лаже   Сисей
  Пейчинович
88’
84’
Дзвигала
Центер   Паредес
83’
Герхардт   Сванберг
83’
Виммер   Дагим
73’
Кумбеди   Фишер
73’
68’
Джонс   Карс
68’
Ритцка   Оппи
Маер   Амура
61’
Йенц
55’
53’
Ритцка
2тайм
Перерыв
40’
  Смит
  Эриксен
25’
Вольфсбург
Грабара, Центер, Кульеракис, Йенц, Кумбеди, Арнольд, Герхардт, Виммер, Маер, Эриксен, Пейчинович
Запасные: Вавро, Хенсель, Перван, Фишер, Винисиус, Паредес, Амура, Сванберг, Дагим
1тайм
Санкт-Паули:
Василь, Метс, Валь, Дзвигала, Фудзита, Ритцка, Смит, Сэндс, Пырка, Перейра Лаже, Джонс
Запасные: Салиакас, Стивенс, Андо, Робатш, Оппи, Сисей, Афолайян, Карс, Фолль
Подробнее
Бундеслига Германия. 17 тур
14 января 19:30, ПреЗеро-Арена
Логотип домашней команды
Хоффенхайм
Завершен
5 - 1
Логотип гостевой команды
Боруссия М
Матч окончен
89’
Ульрих   Нетц
Аслани   Дамар
83’
  Морстедт
77’
Лемперле   Морстедт
77’
Бернардо   Жандре
76’
69’
  Матино
69’
Табакович   Мохья
69’
Кастроп   Штегер
Прасс   Туре
64’
Бургер   Премель
64’
56’
Онора   Матино
46’
Энгельхардт   Такаи
2тайм
Перерыв
  Крамарич
45’
+4’
  Крамарич
45’
+1’
Бургер
34’
  Лемперле
24’
  Крамарич
22’
5’
Энгельхардт
Хоффенхайм
Бауманн, Бернардо, Кабак, Гранач, Цоуфал, Авдуллаху, Крамарич, Прасс, Бургер, Аслани, Лемперле
Запасные: Чавес, Акпогума, Бебу, Морстедт, Туре, Жандре, Премель, Филипп, Дамар
1тайм
Боруссия М:
Николас, Ульрих, Скалли, Дикс, Эльведи, Зандер, Кастроп, Энгельхардт, Райтц, Онора, Табакович
Запасные: Перейра Кардозу, Нетц, Нойхаус, Матино, Ранос, Такаи, Рейна, Штегер, Мохья
Подробнее
Бундеслига Германия. 17 тур
14 января 19:30, РейнЭнергиШтадион
Логотип домашней команды
Кельн
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Бавария
Матч окончен
88’
Ито   Геррейру
Тильманн   Ньянг
85’
84’
  Карл
82’
Олисе   Бишоф
Эль Мала   Вальдшмидт
78’
Лунн Хансен   Йоуханнессон
78’
Ахе   Бюльтер
78’
71’
  Ким Мин Чжэ
67’
Та   Упамекано
67’
Гнабри   Карл
Майна   Шентен
67’
2тайм
Перерыв
45’
+5’
  Гнабри
  Майна
41’
Кельн
Швэбе, Озкаджар, Симпсон-Пьюзи, Себулонсен, Лунн Хансен, Каминьски, Краус, Тильманн, Эль Мала, Майна, Ахе
Запасные: Кастро-Монтес, Шентен, Ньянг, Кайнц, Бюльтер, Цилер, Хусейнбашич, Вальдшмидт, Йоуханнессон
1тайм
Бавария:
Нойер, Ито, Та, Ким Мин Чжэ, Лаймер, Горетцка, Павлович, Диас, Гнабри, Олисе, Кейн
Запасные: Геррейру, Дайбер, Киала, Бишоф, Урбиг, Майк, Упамекано, Чавес, Карл
Подробнее
Бундеслига Германия. 17 тур
14 января 19:30, Ред Булл Арена
Логотип домашней команды
РБ Лейпциг
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Фрайбург
Матч окончен
90’
+6’
М. Эггештайн
Лукеба   Битшиабу
88’
Баумгартнер   Бандзузи
88’
85’
Остерхаге   Шерхант
85’
Гюнтер   Макенго
77’
Бесте
Ромуло   Хардер
74’
65’
Треу   Бесте
65’
Хелер   Матанович
Гомис   Диоманде
60’
Уэдраого   Нуса
60’
  Ромуло
56’
55’
Судзуки   Грифо
  Орбан
53’
52’
Треу
2тайм
Перерыв
14’
Судзуки
РБ Лейпциг
Гулачи, Раум, Лукеба, Орбан, Баку, Баумгартнер, Зайвальд, Шлагер, Уэдраого, Ромуло, Гомис
Запасные: Хардер, Финкгрефе, Бандзузи, Максимович, Нуса, Диоманде, Вандевордт, Неделькович, Битшиабу
1тайм
Фрайбург:
Атуболу, Гюнтер, Юнг, Огбус, Кюблер, Остерхаге, М. Эггештайн, Манзамби, Судзуки, Треу, Хелер
Запасные: Шерхант, Матанович, Ф. Мюллер, Бесте, Адаму, Макенго, Грифо, Хефлер
Подробнее
Бундеслига Германия. 17 тур
15 января 19:30, ВВК-Арена
Логотип домашней команды
Аугсбург
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Унион Берлин
Матч окончен
90’
+1’
  Любичич
89’
Кен
Клод-Морис   Ридер
83’
Грегорич   Эссенде
83’
82’
Хедира   Крал
82’
Диогу Лейте   Любичич
Каде   Кемюр
75’
Яннулис   Вольф
75’
64’
Ансах   Бурджу
64’
Шефер   Кемляйн
64’
Берк   Илич
Реджбечай   Массенго
63’
Якич
53’
2тайм
Перерыв
  Клод-Морис
45’
+6’
Аугсбург
Дамен, Цезигер, К. Шлоттербек, Бэнкс, Клод-Морис, Каде, Яннулис, Реджбечай, Якич, Фелльхауэр, Грегорич
Запасные: Педерсен, Вольф, Эссенде, Кайтель, Гарби, Кемюр, Массенго, Лабрович, Ридер
1тайм
Унион Берлин:
Реннов, Диогу Лейте, Кверфельд, Дуки, Чжон Ву Ен, Ансах, Кен, Шефер, Хедира, Триммель, Берк
Запасные: Нсоки, Кемляйн, Рааб, Илич, Крал, Бурджу, Любичич, Юранович, Хаберер
Подробнее
Бундеслига Германия. 17 тур
13 января 17:30, МХП-Арена
Логотип домашней команды
Штутгарт
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Айнтрахт Ф
Матч окончен
90’
+6’
Теате
Хендрикс
90’
+3’
Миттельштедт   Стергиу
90’
+3’
Левелинг   Ассиньон
90’
+3’
  Нарти
87’
80’
  Амаимуни-Эшгуяб
77’
Доан   Амаимуни-Эшгуяб
77’
Схири   Коллинз
Фюрих   Буанани
75’
Шабо   Ельч
74’
67’
Кнауфф   Гетце
66’
Хейлунд   Дауд
Демирович   Нарти
59’
Шабо
56’
2тайм
Перерыв
  Ундав
35’
  Демирович
27’
20’
Эбнуталиб   Баойя
9’
Калимуэндо
5’
  Кристенсен
Штутгарт
Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Хендрикс, Вагноман, Штиллер, Каразор, Фюрих, Левелинг, Демирович, Ундав
Запасные: Ельч, Ассиньон, Буанани, Бредлов, Штенцель, Андрес, Стергиу, Нарти, Аревало
1тайм
Айнтрахт Ф:
Сантос, Теате, Аменда, Кох, Кристенсен, Кнауфф, Хейлунд, Схири, Доан, Эбнуталиб, Калимуэндо
Запасные: Цеттерер, Бута, Амаимуни-Эшгуяб, Косуги, Думбия, Дауд, Гетце, Коллинз, Баойя
Подробнее
Бундеслига Германия. 17 тур
13 января 19:30, Мева Арена
Логотип домашней команды
Майнц
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Хайденхайм
Матч окончен
Видмер
90’
+4’
Титц   Норден
90’
Амири   Мэлоуни
90’
88’
81’
Ференбах   Вагнер
77’
Гимбер
75’
Нихьюс   Хонзак
60’
  Шиммер
Зиб   Небель
59’
58’
Пирингер   Бек
58’
Кауфманн   Шиммер
54’
Пирингер
  Амири
49’
46’
Шеппнер   Конте
2тайм
Перерыв
Кор
45’
Ферачниг   Потульски
34’
  Видмер
30’
Майнц
Бац, Кор, Белль, да Кошта, Ферачниг, Ли Чжэ Сон, Сано, Амири, Видмер, Титц, Зиб
Запасные: Бевинг, Потульски, Кавасаки, Мэлоуни, Морено Фель, Небель, Норден, Бобциен, Рисс
1тайм
Хайденхайм:
Рамай, Ференбах, Гимбер, Майнка, Траоре, Дорш, Нихьюс, Шеппнер, Ибрагимович, Пирингер, Кауфманн
Запасные: Зирслебен, Шиммер, Феллер, Хонзак, Буш, Бек, Конте, Вагнер, Кербер
Подробнее
Бундеслига Германия. 17 тур
13 января 19:30, Сигнал Идуна Парк
Логотип домашней команды
Боруссия Д
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Вердер
Матч окончен
Фабиу Силва   Адейеми
84’
  Гирасси
83’
81’
Шмидт   Деман
81’
Шмид   Пуэртас
81’
Нджинма   Мбангула
  Забитцер
75’
69’
Грюлль   Милошевич
Чуквуэмека   Беллингем
67’
Рюэрсон   Свенссон
67’
Байер   Гирасси
67’
Забитцер
54’
Зюле   Джан
46’
2тайм
Перерыв
Зюле
22’
  Н. Шлоттербек
11’
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Зюле, Чуквуэмека, Байер, Рюэрсон, Нмеча, Забитцер, Ян Коуто, Фабиу Силва
Запасные: Брандт, Беллингем, Адейеми, Свенссон, Озджан, Майер, Джан, Гирасси, Мане
1тайм
Вердер:
Бакхаус, Кулибали, Фридль, Пипер, Шмид, Грюлль, Шмидт, Стаге, Линен, Сугавара, Нджинма
Запасные: Хейн, Топп, Милошевич, Деман, Чович, Мбангула, Малатини, Альверо, Пуэртас
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Чемпионата Германии

Статистика Чемпионата Германии

