Чемпионат Германии. «Аугсбург» сыграл вничью с «Унионом»

В Бундеслиге прошли матчи 17-го тура.

В рамках 17-го тура Бундеслиги «Боруссия » Дортмунд разгромила «Вердер» (3:0).

В среду «Бавария » в гостях разобралась с «Кельном» (3:1), «Лейпциг » дома был сильнее «Фрайбурга» (2:0).

Завершился тур в четверг матчем «Аугсбург» – «Унион» (1:1).

Матч «Байера » с «Гамбургом », который должен был состояться во вторник, перенесли из-за погодных условий.

Чемпионат Германии

17-й тур

Бундеслига Германия. 17 тур 14 января 17:30, Фольксваген-Арена Вольфсбург Завершен 2 - 1 Санкт-Паули Матч окончен 90’ Перейра Лаже Сисей Пейчинович

88’ 84’ Дзвигала Центер Паредес 83’ Герхардт Сванберг 83’ Виммер Дагим 73’ Кумбеди Фишер 73’ 68’ Джонс Карс 68’ Ритцка Оппи Маер Амура 61’ Йенц 55’ 53’ Ритцка 2 тайм Перерыв 40’ Смит

Эриксен

25’ Вольфсбург Грабара, Центер, Кульеракис, Йенц, Кумбеди, Арнольд, Герхардт, Виммер, Маер, Эриксен, Пейчинович Запасные: Вавро, Хенсель, Перван, Фишер, Винисиус, Паредес, Амура, Сванберг, Дагим 1 тайм Санкт-Паули: Василь, Метс, Валь, Дзвигала, Фудзита, Ритцка, Смит, Сэндс, Пырка, Перейра Лаже, Джонс Запасные: Салиакас, Стивенс, Андо, Робатш, Оппи, Сисей, Афолайян, Карс, Фолль

Бундеслига Германия. 17 тур 14 января 19:30, РейнЭнергиШтадион Кельн Завершен 1 - 3 Бавария Матч окончен 88’ Ито Геррейру Тильманн Ньянг 85’ 84’ Карл

82’ Олисе Бишоф Эль Мала Вальдшмидт 78’ Лунн Хансен Йоуханнессон 78’ Ахе Бюльтер 78’ 71’ Ким Мин Чжэ

67’ Та Упамекано 67’ Гнабри Карл Майна Шентен 67’ 2 тайм Перерыв 45’ +5’ Гнабри

Майна

41’ Кельн Швэбе, Озкаджар, Симпсон-Пьюзи, Себулонсен, Лунн Хансен, Каминьски, Краус, Тильманн, Эль Мала, Майна, Ахе Запасные: Кастро-Монтес, Шентен, Ньянг, Кайнц, Бюльтер, Цилер, Хусейнбашич, Вальдшмидт, Йоуханнессон 1 тайм Бавария: Нойер, Ито, Та, Ким Мин Чжэ, Лаймер, Горетцка, Павлович, Диас, Гнабри, Олисе, Кейн Запасные: Геррейру, Дайбер, Киала, Бишоф, Урбиг, Майк, Упамекано, Чавес, Карл

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

