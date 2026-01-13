«Оренбург» подписал защитника Паласиоса из «Индепендьенте Медельин». Он стал первым колумбийцем в истории клуба
«Оренбург» объявил о переходе в клуб защитника Джона Паласиоса.
«Оренбург» официально объявил о переходе в клуб защитника Джона Паласиоса из «Индепендьенте Медельин».
Как сообщал инсайдер Иван Карпов, стоимость трансфера составила 600 тысяч долларов, а контракт подписан до 2029 года.
«Наш клуб пополнил 26-летний центральный защитник из Колумбии.
Всю карьеру Джон выступал на родине за местные клубы: «Леонес Итагуи», «Америка де Кали», «Депортиво Перейра», «Интер де Богота» и «Индепендьенте Медельин».
Приветствуем и желаем удачи первому колумбийцу в истории «Оренбурга», – говорится в сообщении клуба.
«Оренбург» ушел на зимнюю паузу на 15-м месте в Мир РПЛ – 12 очков в 18 играх.
Фото: сайт «Оренбурга».
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54260 голосов
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Оренбурга»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости