Матч окончен
«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в 1-м матче 1/2 финала Кубка лиги – 2:0. Шерки и Семеньо забили, второй гол Антуана отменили после ВАР
«Манчестер Сити» победил «Ньюкасл».
«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Ньюкасл» (2:0) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.
Игра проходил на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Новичок «Сити» Антуан Семеньо забил на 53-й минуте, а на 63-й сделал дубль, однако второй гол отменили после видеопросмотра. Райан Шерки отличился на 99-й.
Ответная встреча пройдет 4 февраля.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
