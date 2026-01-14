«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в 1-м матче 1/2 финала Кубка лиги – 2:0. Шерки и Семеньо забили, второй гол Антуана отменили после ВАР

«Манчестер Сити» победил «Ньюкасл».

«Манчестер Сити » в гостях обыграл «Ньюкасл » (2:0) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

Игра проходил на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Новичок «Сити» Антуан Семеньо забил на 53-й минуте, а на 63-й сделал дубль, однако второй гол отменили после видеопросмотра. Райан Шерки отличился на 99-й.

Ответная встреча пройдет 4 февраля.

Статистика Кубка английской лиги