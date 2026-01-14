  • Спортс
  • «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в 1-м матче 1/2 финала Кубка лиги – 2:0. Шерки и Семеньо забили, второй гол Антуана отменили после ВАР
«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в 1-м матче 1/2 финала Кубка лиги – 2:0. Шерки и Семеньо забили, второй гол Антуана отменили после ВАР

«Манчестер Сити» победил «Ньюкасл».

«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Ньюкасл» (2:0) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги. 

Игра проходил на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Новичок «Сити» Антуан Семеньо забил на 53-й минуте, а на 63-й сделал дубль, однако второй гол отменили после видеопросмотра. Райан Шерки отличился на 99-й.

Ответная встреча пройдет 4 февраля. 

Кубок английской лиги. Полуфинал
13 января 20:00, Сент-Джеймс Парк
Логотип домашней команды
Ньюкасл
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Манчестер Сити
Матч окончен
90’
+8’
  Шерки
Тонали
90’
+2’
Триппьер
90’
88’
Аке   Аит-Нури
Бруно Гимараэс   Триппьер
87’
83’
Льюис
77’
Доку   Шерки
Бруно Гимараэс
76’
73’
Бернарду Силва
Гордон   Эланга
69’
Рэмзи   Тонали
69’
Висса   Вольтемаде
69’
62’
Матеуш Нунеш   Льюис
62’
Фоден   Рейндерс
62’
О`Райли   Родри Эрнандес
53’
  Семеньо
2тайм
Перерыв
Дж. Мерфи   Барнс
45’
+2’
37’
Матеуш Нунеш
31’
О`Райли
Жоэлинтон
31’
Ньюкасл
Поуп, Холл, Ботман, Тиав, Майли, Жоэлинтон, Бруно Гимараэс, Рэмзи, Гордон, Висса, Дж. Мерфи
Запасные: А. Мерфи, Уиллок, Триппьер, Вольтемаде, Нив, Рэмсдейл, Тонали, Барнс, Эланга
1тайм
Манчестер Сити:
Траффорд, Аке, Аллейн, Хусанов, Матеуш Нунеш, О`Райли, Доку, Бернарду Силва, Фоден, Семеньо, Холанд
Запасные: Грей, Мукаса, Шерки, Доннарумма, Макайду, Аит-Нури, Льюис, Рейндерс, Родри Эрнандес
Подробнее

Статистика Кубка английской лиги

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoКубок английской лиги
logoНьюкасл
онлайны
logoМанчестер Сити
logoАнтуан Семеньо
logoРайан Шерки
