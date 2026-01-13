Карседо о приходе в «Спартак»: «Финансовый вопрос не был определяющим при решении. Предложение «Пафоса» также было хорошим, дело именно в проекте»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо сказал, что финансовый вопрос не был определяющим при принятии решения возглавить московский клуб.
Сегодня 52-летний испанский специалист, ранее возглавлявший кипрский «Пафос», прибыл в Россию. Ранее он уже имел опыт работы в «Спартаке» – в 2012 году входил в тренерский штаб Унаи Эмери.
«Первой нашей идеей было остаться на Кипре, но мы не договорились. Когда я общался с женой, то она мне напомнила, что время в России было очень хорошим. Тогда я многому научился, ведь это был первый зарубежный клуб в карьере.
В настоящее время мы имеем больше опыта, я думаю, что наш штаб хорошо подготовлен к новому вызову.
Нет, финансовый вопрос не был определяющим при решении. Потому что предложение «Пафоса» также было довольно хорошим, дело именно в проекте», – сообщил Карседо.
Кто такой Хуан Карседо? Уже работал в «Спартаке», тренировал Мбаппе и Неймара, жаловался на давление в АПЛ
Карседо может заработать в «Спартаке» более 2,5 млн евро в год. Столько же красно-белые предлагали тренеру «Гезтепе» Стойлову (ShootAndGoal)