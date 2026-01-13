Карседо о приходе в «Спартак»: «Финансовый вопрос не был определяющим при решении. Предложение «Пафоса» также было хорошим, дело именно в проекте»

Хуан Карседо: финансовый вопрос не был определяющим при переходе в «Спартак».

Главный тренер «Спартака » Хуан Карлос Карседо сказал, что финансовый вопрос не был определяющим при принятии решения возглавить московский клуб.

Сегодня 52-летний испанский специалист, ранее возглавлявший кипрский «Пафос», прибыл в Россию. Ранее он уже имел опыт работы в «Спартаке» – в 2012 году входил в тренерский штаб Унаи Эмери.

«Первой нашей идеей было остаться на Кипре, но мы не договорились. Когда я общался с женой, то она мне напомнила, что время в России было очень хорошим. Тогда я многому научился, ведь это был первый зарубежный клуб в карьере.

В настоящее время мы имеем больше опыта, я думаю, что наш штаб хорошо подготовлен к новому вызову.

Нет, финансовый вопрос не был определяющим при решении. Потому что предложение «Пафоса » также было довольно хорошим, дело именно в проекте», – сообщил Карседо.

