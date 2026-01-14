«Торино» выбил «Рому» в 1/8 финала Кубка Италии – 3:2! Адамс сделал дубль с передач Влашича, Илкхан забил победный на 90-й

«Рома» проиграла «Торино» (2:3) в 1/8 финала Кубка Италии .

«Рома » уступила «Торино » (2:3) в рамках 1/8 финала Кубка Италии.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Че Адамс открыл счет на 35-й минуте. Марио Эрмосо на 46-й забил ответный мяч. На 52-й Адамс сделал дубль. Оба мяча он забил с передач Николы Влашича. Антонио Арена сравнял счет на 81-й. Эмирхан Илкхан на 90-й вновь вывел «Торино» вперед.

Большая часть матчей этой стадии турнира состоялась в декабре . «Фиорентина» и «Комо» определят последнего четвертьфиналиста 27 января.

Кубок Италии

1/8 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Италии

Статистика Кубка Италии