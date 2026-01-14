Матч окончен
«Торино» выбил «Рому» в 1/8 финала Кубка Италии – 3:2! Адамс сделал дубль с передач Влашича, Илкхан забил победный на 90-й
«Рома» проиграла «Торино» (2:3) в 1/8 финала Кубка Италии .
«Рома» уступила «Торино» (2:3) в рамках 1/8 финала Кубка Италии.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Че Адамс открыл счет на 35-й минуте. Марио Эрмосо на 46-й забил ответный мяч. На 52-й Адамс сделал дубль. Оба мяча он забил с передач Николы Влашича. Антонио Арена сравнял счет на 81-й. Эмирхан Илкхан на 90-й вновь вывел «Торино» вперед.
Большая часть матчей этой стадии турнира состоялась в декабре. «Фиорентина» и «Комо» определят последнего четвертьфиналиста 27 января.
1/8 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54257 голосов
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости