  • «Торино» выбил «Рому» в 1/8 финала Кубка Италии – 3:2! Адамс сделал дубль с передач Влашича, Илкхан забил победный на 90-й
«Торино» выбил «Рому» в 1/8 финала Кубка Италии – 3:2! Адамс сделал дубль с передач Влашича, Илкхан забил победный на 90-й

«Рома» проиграла «Торино» (2:3) в 1/8 финала Кубка Италии .

«Рома» уступила «Торино» (2:3) в рамках 1/8 финала Кубка Италии. 

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Че Адамс открыл счет на 35-й минуте. Марио Эрмосо на 46-й забил ответный мяч. На 52-й Адамс сделал дубль. Оба мяча он забил с передач Николы Влашича. Антонио Арена сравнял счет на 81-й. Эмирхан Илкхан на 90-й вновь вывел «Торино» вперед.

Большая часть матчей этой стадии турнира состоялась в декабре. «Фиорентина» и «Комо» определят последнего четвертьфиналиста 27 января.

Кубок Италии

1/8 финала

13 января 20:00, Олимпийский стадион
Логотип домашней команды
Рома
Завершен
2 - 3
Логотип гостевой команды
Торино
Матч окончен
Гиларди
90’
+2’
90’
  Илкхан
88’
Адамс   Нгонж
86’
Абухляль   Дембеле
  Арена
81’
Бэйли   Арена
80’
70’
Исмайли   Марипан
70’
Симеоне   Нджи
70’
Гинейтис   Казадеи
Соуле   Дибала
58’
Пизилли   Коне
57’
52’
  Адамс
47’
Лазаро
  Эрмосо
46’
Ренсх   Эрмосо
46’
Зелковски   Ндика
46’
2тайм
Перерыв
35’
  Адамс
23’
Абухляль
Ренсх
14’
Рома
Свилар, Гиларди, Зелковски, Челик, Франса, Пизилли, Кристанте, Ренсх, Эль-Шаарави, Бэйли, Соуле
Запасные: Эрмосо, Бах, Арена, Васкес, Цимикас, Железный, Лулли, Ндика, Коне, Дибала
1тайм
Торино:
Палеари, Коко, Исмайли, Тамез, Гинейтис, Абухляль, Илкхан, Влашич, Лазаро, Адамс, Симеоне
Запасные: Исраэль, Анджорин, Сапата, Марипан, Пеллини, Казадеи, Аккуа, Нджи, Дембеле, Нгонж, Попа
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Италии

Статистика Кубка Италии

Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54257 голосов
Плохо для «Реала»Хаби Алонсо
Так будет лучшеВинисиус Жуниор
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
