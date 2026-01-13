  • Спортс
Карседо прибыл в Россию: «Когда «Спартак» приглашает, ты не можешь не приехать. Это огромный клуб с высокими задачами. Важный вызов, постараемся улучшить игру»

Хуан Карседо: когда «Спартак» приглашает, то ты не можешь не приехать.

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал о том, почему принял предложение московского клуба. 

5 января красно-белые официально объявили о назначении Карседо, ранее работавшего в кипрском «Пафосе». Сегодня 52-летний испанский специалист прибыл в Россию.

Ранее он уже имел опыт работы в «Спартаке» – в 2012 году входил в тренерский штаб Унаи Эмери.

«Когда такой клуб, как «Спартак», приглашает, то ты не можешь не приехать. Важный вызов, у команды хорошие футболистов, мы постараемся улучшить игру.

Это большая честь и вызов. Спасибо всем в клубе, мы ждем сборов, чтобы познакомиться с игроками. У меня остались хорошие воспоминания от прошлого пребывания в Москве и «Спартаке».

Я знаю, что это огромный клуб, который ставит высокие задачи. Хорошая возможность для нас всех», – сказал Карседо. 

