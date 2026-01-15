Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первые матчи. «Арсенал» победил «Челси» в гостях

В Кубке английской лиги пршли первые матчи 1/2 финала.

Во вторник «Манчестер Сити » обыграл в гостях «Ньюкасл » (2:0) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

В среду «Челси » дома уступил «Арсеналу » (2:3).

Ответные матчи состоятся 3 и 4 февраля.

Кубок английской лиги

1/2 финала

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

