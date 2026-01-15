Матч окончен
Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первые матчи. «Арсенал» победил «Челси» в гостях
В Кубке английской лиги пршли первые матчи 1/2 финала.
Во вторник «Манчестер Сити» обыграл в гостях «Ньюкасл» (2:0) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.
В среду «Челси» дома уступил «Арсеналу» (2:3).
Ответные матчи состоятся 3 и 4 февраля.
1/2 финала
Первые матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
