157

Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первые матчи. «Арсенал» победил «Челси» в гостях

В Кубке английской лиги пршли первые матчи 1/2 финала.

Во вторник «Манчестер Сити» обыграл в гостях «Ньюкасл» (2:0) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

В среду «Челси» дома уступил «Арсеналу» (2:3). 

Ответные матчи состоятся 3 и 4 февраля. 

Кубок английской лиги

1/2 финала

Первые матчи

Кубок английской лиги. Полуфинал
14 января 20:00, Стэмфорд Бридж
Логотип домашней команды
Челси
Завершен
2 - 3
Логотип гостевой команды
Арсенал
Матч окончен
90’
+6’
Тимбер
Нету
90’
  Гарначо
83’
82’
Дьокереш   Габриэл Жезус
82’
Райс   Хавертц
Кукурелья   Адарабиойо
81’
Жоао Педро   Меука
81’
78’
Мерино
75’
Аррисабалага
Фофана   Хато
75’
71’
  Субименди
68’
Эдегор   Мерино
67’
Троссард   Мартинелли
Бадьяшиль
65’
  Гарначо
57’
Ачимпонг   Бадьяшиль
53’
Гиу   Гарначо
53’
49’
  Дьокереш
2тайм
Перерыв
Кукурелья
44’
Эстевао
42’
42’
Троссард
7’
  Уайт
Челси
Санчес, Кукурелья, Фофана, Чалоба, Ачимпонг, Фернандес, Сантос, Нету, Жоао Педро, Эстевао, Гиу
Запасные: Эссугу, Буонанотте, Йоргенсен, Адарабиойо, Бадьяшиль, Хато, Гарначо, Джордж, Меука
1тайм
Арсенал:
Аррисабалага, Тимбер, Габриэл, Салиба, Уайт, Райс, Субименди, Эдегор, Троссард, Дьокереш, Сака
Запасные: Хавертц, Райя, Льюис-Скелли, Габриэл Жезус, Мартинелли, Мадуэке, Эзе, Нергор, Мерино
Подробнее
Кубок английской лиги. Полуфинал
13 января 20:00, Сент-Джеймс Парк
Логотип домашней команды
Ньюкасл
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Манчестер Сити
Матч окончен
90’
+8’
  Шерки
Тонали
90’
+2’
Триппьер
90’
88’
Аке   Аит-Нури
Бруно Гимараэс   Триппьер
87’
83’
Льюис
77’
Доку   Шерки
Бруно Гимараэс
76’
73’
Бернарду Силва
Гордон   Эланга
69’
Рэмзи   Тонали
69’
Висса   Вольтемаде
69’
62’
Матеуш Нунеш   Льюис
62’
Фоден   Рейндерс
62’
О`Райли   Родри Эрнандес
53’
  Семеньо
2тайм
Перерыв
Дж. Мерфи   Барнс
45’
+2’
37’
Матеуш Нунеш
31’
О`Райли
Жоэлинтон
31’
Ньюкасл
Поуп, Холл, Ботман, Тиав, Майли, Жоэлинтон, Бруно Гимараэс, Рэмзи, Гордон, Висса, Дж. Мерфи
Запасные: Барнс, Триппьер, Эланга, Рэмсдейл, А. Мерфи, Тонали, Уиллок, Вольтемаде, Нив
1тайм
Манчестер Сити:
Траффорд, Аке, Аллейн, Хусанов, Матеуш Нунеш, О`Райли, Доку, Бернарду Силва, Фоден, Семеньо, Холанд
Запасные: Рейндерс, Грей, Аит-Нури, Льюис, Шерки, Макайду, Доннарумма, Родри Эрнандес, Мукаса
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка английской лиги

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
