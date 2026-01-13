Ринат Билялетдинов об обмене Дивеева: «Зенит» больше выиграл, обезглавил ЦСКА – конкурента. Это их системная работа – ранее забрали Глушенкова, неожиданно в Питере оказался Соболев»
Ринат Билялетдинов: «Зенит» обезглавил ЦСКА, выменяв Дивеева.
Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался об обмене между ЦСКА и «Зенитом».
Состав клуба из Санкт-Петербурга пополнил защитник Игорь Дивеев, в московский клуб перешел форвард Лусиано Гонду.
«На первый взгляд, больше выиграл «Зенит», он обезглавил конкурента, это их системная работа. Ранее забрали Глушенкова, неожиданно в Питере оказался Соболев. Если отмотать назад – Сергеев, Ахметов, Волков, еще раньше – Азмун, Набиуллин, Оздоев.
Практика приобретения сильных российских игроков – нормальная селекционная политика. Но при этом ослабляется соперник в борьбе за чемпионство.
ЦСКА придется очень постараться, чтобы заменить Дивеева, это была ключевая фигура в обороне», – уверен Билялетдинов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
