Алонсо вошел в топ-6 тренеров «Реала» по проценту побед – 70,6%. Его результат лучше, чем у Зидана в оба периода работы в клубе

Хаби Алонсо вошел в топ-6 тренеров «Реала» по проценту побед – 70,6%.

Хаби Алонсо стал одним из лучших тренеров «Реала » по проценту выигранных матчей.

44-летний специалист был уволен из клуба, не отработав и одного полного сезона.

«Реал» выиграл 24 из 34 матчей под его руководством – 70,6%. Такой же процент побед был у англичанина Роберта Фирта, возглавлявшего клуб с 1932 по 1934 год.

Лучше этот показатель только у четырех специалистов (в зачет шли результаты тренеров как минимум с 30 матчами во главе клуба) – Мануэля Пеллегрини (75% побед в 48 играх), Жозе Моуринью (71,9% в 148), Радомира Антича (71% в 39) и Карло Анчелотти (70,8% в 353).

Отмечается, что Алонсо опередил Мигеля Муньоса, выигравшего 14 трофеев в период с 1960 по 1974 год, и Зинедина Зидана, причем в оба периода его работы в клубе отдельно.

Алонсо хотел изменить «Реал» – и за это наказан