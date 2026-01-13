  • Спортс
  Вальдано о назначении Арбелоа в «Реал»: «Альваро знает клуб изнутри и снаружи. Безусловно, он очень хорошо осведомлен о том, что происходит в главной команде»
Вальдано о назначении Арбелоа в «Реал»: «Альваро знает клуб изнутри и снаружи. Безусловно, он очень хорошо осведомлен о том, что происходит в главной команде»

Хорхе Вальдано: Арбелоа очень хорошо осведомлен о происходящем в «Реале».

Бывший нападающий и тренер «Реала» Хорхе Вальдано высказался о назначении Альваро Арбелоа главным тренером «Реала» после ухода Хаби Алонсо. 

Ранее 42-летний специалист тренировал молодежные команды «Реала». В мае прошлого года он возглавил «Кастилью».  

«Он знает клуб изнутри и снаружи, так как работает в нем на протяжении многих лет. Он знает Хаби Алонсо и, безусловно, очень хорошо осведомлен о том, что происходит в главной команде. 

Нам остается только ждать и следить за тем, как он будет строить команду, которая будет претендовать на победу во всех турнирах, чего всегда и ожидают от «Реала», – сказал Вальдано. 

Что мы знаем про Арбелоа-тренера? Заменил Хаби в «Реале»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Marca
logoАльваро Арбелоа
logoХаби Алонсо
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoХорхе Вальдано
