Вальдано о назначении Арбелоа в «Реал»: «Альваро знает клуб изнутри и снаружи. Безусловно, он очень хорошо осведомлен о том, что происходит в главной команде»
Хорхе Вальдано: Арбелоа очень хорошо осведомлен о происходящем в «Реале».
Бывший нападающий и тренер «Реала» Хорхе Вальдано высказался о назначении Альваро Арбелоа главным тренером «Реала» после ухода Хаби Алонсо.
Ранее 42-летний специалист тренировал молодежные команды «Реала». В мае прошлого года он возглавил «Кастилью».
«Он знает клуб изнутри и снаружи, так как работает в нем на протяжении многих лет. Он знает Хаби Алонсо и, безусловно, очень хорошо осведомлен о том, что происходит в главной команде.
Нам остается только ждать и следить за тем, как он будет строить команду, которая будет претендовать на победу во всех турнирах, чего всегда и ожидают от «Реала», – сказал Вальдано.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54253 голоса
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости