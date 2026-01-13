Кисляк об отпуске: «Побывал в жарких странах: отдохнул на Мальдивах и посетил Стамбул. Город не очень понравился, Москва лучше»
Матвей Кисляк: Москва лучше Стамбула.
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о своем зимнем отпуске.
«Как провел отпуск? Сначала побывал в жарких странах: посетил Стамбул и отдохнул на Мальдивах.
Потом съездил домой в Старый Оскол, провел время с семьей, посетил места детства - и вернулся в Москву готовиться к сборам.
Впечатления от Стамбула? Не очень понравился. Москва лучше», – сказал Кисляк.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
